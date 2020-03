Controlli della polizia locale a San Salvo: 24 giovani a spasso riaccompagnati a casa

24 giovani riaccompagnati a casa dai vigili urbani perché in giro senza giusto motivo. È il bilancio odierno dei controlli disposti dal sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca nel rispetto delle disposizioni del decreto della presidenza del consiglio dei ministri che per contenere la diffusione del Covid-19 limita la mobilità delle persone nel territorio comunale.

L’assessore alla Sicurezza Fabio Raspa spiega che in particolare "sono stati identificati 24 ragazzi liberamente a spasso senza giusto motivo e riaccompagnati a casa. Sono stati attivati dei posti di blocco che non hanno evidenziato comportamenti non regolari con 10 persone identificate".

Infine sono giunte 11 segnalazioni dai medici di base di sansalvesi che sono rientrati dalle zone di forte contagio e che ora dovranno rimanere in autoisolamento per 14 giorni.

“Voglio ricordare che la mancata osservanza di queste norme prevedono sanzioni penali con la segnalazione al casellario giudiziario – spiega l’assessore Raspa – e che si può uscire da casa solo per motivi di salute, esigenze lavorative o per casi di stretta necessità”.