Comitato "San Pio": "Mascherine per l’ospedale di Vasto"

Il Comitato per la tutela del San Pio di Vasto si è attivato per fare fronte alla perdurante carenza di mascherine in ospedale, soprattutto nei reparti più esposti al pericolo di contagio".

È il Comitato, in una nota, a comunicare l'iniziativa: "Grazie alla collaborazione di amiche ed amici in grado di confezionare artigianalmente questo indispensabile dispositivo di prevenzione individuale, riuscirà a consegnarne un discreto quantitativo".