Mascherine in dono all’ospedale: ’Un buco nel tetto’ lancia la campagna

L'associazione vastese Un buco nel tetto, vista l'urgenza di mascherine presso il presidio ospedaliero di Vasto, ha già provveduto questa mattina a fornire nell'immediato 20 mascherine donate da una persona sofferente per il Reparto di Rianimazione. In questi giorni viene segnalata una grande carenza di dispositivi di protezione per il personale sanitario a causa della difficoltà di nei rifornimenti

"Nel frattempo abbiamo provveduto all'acquisto di 200 mascherine da donare agli altri Reparti ed abbiamo lanciato la campagna Dona una mascherina o altro ausilio con il cuore.

Chiunque voglia donare una mascherina o altro ausilio per l'emergenza, può inviare la propria offerta al conto corrente bancario IT13H0538777911000000548681 intestato all'Associazione Un Buco nel Tetto. Come causale acquisto mascherine o altri ausilii. Sarà tutto tracciato e reso pubblico. Basta poco per donare tanto"