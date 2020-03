Marinucci: "Grazie a tutti coloro che sono impegnati nell’affrontare l’emergenza"

Una lettera per ringraziare i dipendenti comunali e la protezione civile per l'impegno in questo periodo di emergenza Covid-19. L'ha scritta il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci, convalescente a seguito di un intervento chirurgico dei giorni scorsi.

“Cari Concittadini,

l’intervento di sanificazione iniziato diversi giorni fa con il lavaggio delle strade ci sarà questa sera e continuerà il 18/3. Rispettate le raccomandazioni che abbiamo dato sia nei comunicati via social, sia tramite l'altoparlante che nel pomeriggio ha attraversato le strade cittadine.

Ringrazio la Protezione Civile Madonna dell’Assunta e il suo instancabile Presidente per tutto quello che in questi giorni sta facendo e ringrazio anche gli uffici comunali in particolare il Sig. Bernardone , il Sig . Ariano e il Sig. Aquilano per le energie profuse affinché le direttive date dall’Amministrazione fossero tramutate in realtà. Infine devo ringraziare il Vice Sindaco e tutta la mia squadra amministrativa che in questi giorni di mia assenza stanno coordinando al meglio tutte le operazione poste in atto.

Un grazie infine al comandante dei vigili urbani, Di Filippo e ai marescialli Bernabeo, Molisani e Tullio per il controllo capillare al fine di far rispettare le direttive del decreto Coronavirus e a tutti i dipendenti comunali. Questa notte le operazioni di sanificazione saranno seguite dagli operatori della Protezione Civile. Grazie, Grazie, Grazie".

"La Protezione civile Madonna dell’Assunta, il coordinamento della Croce Rossa locale, con il coordinamento di Protezione civile del Vastese sta svolgendo tutte le operazioni in stretto contatto con la sala operativa regionale diretta dall’ingegner Silvio Liberatore", si legge in una nota del Comune. "Disponibili per la cittadinanza nei seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Emergenza COVID-19, Protezione civile: 3346219292; 0873 902997".