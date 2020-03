Diario del 14 marzo

DORETTA, SAN SALVO

Addò vò jì! Adà finì si Ddì vò’

Temo che la mia sia una "testimonianza" un po’... controcorrente in questi giorni da Coronavirus. Nel senso che – ad eccezione del vociare dei bambini che giocano – in genere amo il silenzio, le strade poco affollate, il traffico scarso, le file ordinate che mi ricordano la Svizzera dove ho vissuto, ma non di certo la disciplina per paura che sgomenta.

Due giorni fa, munita di un “kit di sopravvivenza”: autocertificazione, mascherina e una "gelosa confezione di Amuchina", ho fatto le due tre cose che faccio sempre quando vado, perché abito in periferia. Sono dunque andata in banca, in farmacia e ho fatto una spesuccia essenziale al supermercato. Ho trovato la trafficatissima via Istonia semideserta, in banca, dove si sgomita sempre un po’, i pochi clienti erano tutti fermi come soldatini sulle apposite strisce distanziatrici, il cassiere era “bardato” come un chirurgo in sala operatoria. Una scena da fotografare, se non fosse stato che avrei creato disagio e magari espulsione.

In un certo senso però ero quasi a... mio agio, se non fosse stato per la consapevolezza del perché di questo inusuale rigore. Nonostante tutto, il silenzio era piacevole e le operazioni alquanto snellite dalla scarsa presenza. L'angoscia invero mi assale molto di più quando alla conferenza stampa quotidiana pomeridiana del capo della Protezione civile Borrelli comincia a far scattare quel inarrestabile contatore della morte e della sofferenza che, ogni giorno, invece che tranquillizzare finisce per buttarci tutti in uno stato di prostrazione.

In tarda mattinata, nel pieno rispetto del Decreto, vado a fare una solitaria passeggiata terapeutica sulla spiaggia, ma a causa della nostra indole solitaria scegliamo sempre i tratti non turistici. In genere – in questi giorni di divieto – tranne i gabbiani, il vento e qualche raro pescatore con la canna, non c'è nessuno. Eppure il tempo è bello!

Questa mattina ho notato a terra una meravigliosa conchiglia rosa la cui superficie di madreperla brillava al sole. L'ho interpretato come un meraviglioso segno di speranza. Ma sono consapevole che non lontano da questa pace c’è morte, sofferenza, paura, ma anche una dedizione incommensurabile, fino all’eroismo.

Questa del Coronavirus, in questa Italia di cui ci lamentiamo per natura, è un Italia per noi tanto nuova quanto sconosciuta, anche se abbiamo vissuto parte del secolo scorso con una guerra che abbiamo sentito raccontare e altro che abbiamo vissuto di persona.

Neppure i terremoti più devastanti sono paragonabili a questa angoscia sconosciuta, impalpabile e invisibile. Ma la conchiglia rosa era lì, un messaggio divino per dirci che: l'Italia è bellissima, coraggiosa, creativa, eroica, che sappiamo accettare le regole, le sfide, la disciplina quando sono date da Autorità serie e affidabili e per il bene di tutti.

Quanto a noi tutti, detto in lingua madre, suona così: Addò vò jì !. Adà finì si Ddì vò’ .

