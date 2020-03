"L’abbandono le Palahistonium è la conferma della scellerata gestione del patrimonio pubblico"

"La scellerata gestione del patrimonio pubblico da parte dell’amministrazione Menna trova ulteriore conferma nello stato di abbandono ed inutilizzo del Palahistonium di Vasto Marina". Lo afferma, in un comunicato stampa, il Movimento 5 Stelle di Vasto.

"L’ultima denuncia a mezzo stampa, da parte di cittadini indignati per il degrado della palestra e per l’evidente spreco di denaro pubblico, risale a gennaio ma non risulta che il sindaco Menna abbia adottato provvedimenti in merito, forse perché l’argomento non è d’interesse per il consigliere Lembo, diventato faro programmatico della maggioranza per meriti speciali evidentemente connessi al suo 'gran rifiuto' di votare a favore della presidenza di Elio Baccalà.

Difficile comprendere come mai il Comune, mentre si appresta ad indire una gara per la concessione degli impianti sportivi al Parco delle Lame, abbia trascurato di applicare una simile procedura anche ad una palestra abbandonata e che necessita di riqualificazione ed investimenti, come appunto il Palahistonium.

Un bene realizzato con fondi pubblici (ricordiamolo) che aveva nelle sue intenzioni iniziali non solo quella di fornire alla città un ulteriore impianto sportivo ma anche quella di implementare un’area, di interesse turistico notevole, con un servizio che ne potesse attirare fruitori non solo nel periodo estivo ma anche durante il corso di tutto l’anno".

I Cinque Stelle chiedono "che il Comune predisponga una gara ad evidenza pubblica per la concessione dell’impianto, prevedendo gli opportuni investimenti di restauro e miglioramento.

Ci auguriamo ovviamente che il relativo capitolato di gara sia esente da quelle opacità già segnalate dal M5S per il capitolato di concessione degli impianti del Parco delle Lame e che, al più presto, la struttura sia resa disponibile ai cittadini.

Saremo in questa occasione, così come in passato, ancor più vigili, certi - sostiene il M5S - di poter smentire chi tra noi ha già in mano il nome del vincitore".