San Salvo, nuovi provvedimenti dell’amministrazione comunale per l’emergenza coronavirus

Attivazione di uno sportello psicologico anticoronavirus, programmazione della sanificazione delle strade e chiusura del cimitero comunale fino al 3 aprile. Sono questi gli ultimi provvedimenti attuati dal comune di San Salvo per fronteggiare l'emergenza attuale.

ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO - "Nelle situazioni critiche non tutti hanno le stesse reazioni, ancor di più nell’affrontare l’emergenza Covid-19. Per questo abbiamo deciso di ampliare i nostri servizi a sostegno dei cittadini attivando lo sportello d’ascolto anticoronavirus". A dichiararlo il sindaco Tiziana Magnacca che ha dato mandato all’ufficio delle Politiche sociali di attivare da subito lo sportello psicologico che affiancherà le attività operative da tempo a sostegno ai cittadini con misure di contrasto e gestione del rischio.

"Con questo sportello cercheremo di aiutare i cittadini a controllare le emozioni aiutandoli ad affrontare le ansie e lo sconforto, e uno dei rimedi – evidenzia l’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza – potrebbe essere l’ascolto e confidarsi con una voce amica. Ringrazio per la professionalità le assistenti sociali e le psicologhe sempre in prima linea".

Un servizio rivolto ai cittadini dei comuni di San Salvo, Cupello, Lentella e Fresagrandinaria. Lo sportello telefonico è attivo ai numeri 0873/340202 e 0873/316841 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00

SANIFICAZIONE STRADE - "Dopo aver proceduto con le scuole ora si passa a sanificare strade e marciapiedi della città, l’ennesimo impegno del Comune di San Salvo per fronteggiare il coronavirus", annuncia il primo cittadino.

In accordo con l’Amministrazione comunale la società Sapi srl, che gestisce il servizio di igiene urbana a San Salvo, si è resa disponibile a effettuare la sanificazione delle principali strade, piazze e marciapiedi del territorio urbano.

Nella notte tra domenica 15 marzo e le prime ore di lunedì 16, gli addetti di Sapi srl svolgeranno una sanificazione straordinaria, grazie ad uno specifico automezzo, dotato di prodotti detergenti-igienizzanti.

"Le operazioni saranno svolte con prodotti non inquinanti e si svolgeranno in orario prevalentemente notturno. La sanificazione vuole essere un utile contributo di prevenzione ambientale e riduzione del rischio nell’ambito delle straordinarie necessità per affrontare l’emergenza Covid-19", conclude l’assessore all’Ambiente Giancarlo Lippis.

CHIUSURA CIMITERO - Questa mattina il sindaco ha firmato l’ordinanza con la quale dispone la chiusura del cimitero comunale fino al 3 aprile,

decisione necessaria per intervenire nel controllo e nell’afflusso delle persone altrimenti non gestibile all’interno dello stesso. Da qui la disposizione, per la salute di tutti, che prevede la chiusura alle visite dei parenti, al fine di evitare assembramenti, ed il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro considerando l’epidemia da coronavirus altamente diffusiva. L'accesso sarà limitato ai soli familiari per la sepoltura o tumulazione della salma.