Diario del 13 marzo

CRISTIANA PELLICCIOTTI

Sono le 09:03 di venerdì 13 marzo.

Inizia un altro giorno di quarantena che riempirò studiando e guardando film, però prima vorrei soffermarmi a scrivere quattro parole, sperando arrivino a qualcuno.

Qualche anno fa lessi un libro: Cecità di José Saramago. In questo libro, l'autore racconta la storia di una piccola cittadina presa d'assalto da un'epidemia.

Inizia tutto con un automobilista che, fermo a un semaforo, si accorge di star perdendo la vista. La sua malattia, però è caratteristica, egli vede tutto bianco. Torna a casa aiutato da un uomo e si reca da un medico che però non sarà in grado di spiegare il fenomeno. Ben presto la cecità comincia a diffondersi e il governo decide di rinchiudere i ciechi in un ex manicomio. Qui il gruppo viene lasciato all'abbandono, le guardie non osano avvicinarsi e i ciechi iniziano a dividersi in gruppi ancora più piccoli. Le razioni di cibo non bastano a sfamare tutti e all'interno della struttura inizia una vera e propia guerra alla fame. Alcuni ciechi rubano il cibo di altri rinchiusi e altri tentano di uscire per chiedere aiuto alle guardie. Nell'implorare aiuto alcuni muoiono, poiché, le guardie spaventate, vedendo alcuni ciechi uscire, decidono di aprire il fuoco. All'interno dell'ex manicomio i prigionieri perdono tutta la dignità e sono ridotti ad uno stato animalesco.

Nel finale i ciechi guariscono senza una valida ragione e l'epidemia svanisce propio come era arrivata, in silenzio.

In questi giorni ho ripensato molto a questo libro, ricordo che quando lo lessi feci fatica a finirlo, non era dinamico, non c'erano colpi di scena che davano vita al racconto ma poi mi accorsi che propio nella staticità del romanzo era racchiusa la chiave per comprenderlo al meglio, vidi bene la sofferenza che l'autore aveva deciso di raccontare.

Ed ecco che, vivendo questa situazione oggi, non posso fare a meno di trovare delle similitudini tra il racconto del libro e l'epidemia in corso.

Abbiamo discriminato e a volte anche picchiato, abbiamo messo al primo posto solo noi stessi come fossimo animali senza ragione, solamente per paura.

La paura conduce all'odio.

L'odio porta alla sofferenza.

In questo periodo di crisi mi sento di chiedervi solo una cosa: siate forti, non temete, perché la paura annulla la ragione e lascia spazio solo agli istinti e oggi più che mai abbiamo bisogno di ragione per essere prima di tutto persone e poi cittadini uniti.

ANAMARIA, VASTO

Prima di tutto vorrei fare un grosso applauso ai tutti i nostri medici e infermieri... ci tengo tantissimo a precisare che in questo momento mi sento molto inutile e mi vergogno davanti a chi lavora anche per me. Il mio albergo è chiuso e quindi io sto a casa, sul divano. Stamattina mi è arrivata la foto di un grande uomo vastese che stava lavorando con la mascherina... vorrei fare di più!!!

Questo giorno me lo ricorderò per sempre! andrà tutto bene...

KATIA CIAFARDO, MONTEODORISIO

I pensieri, le ansie, le paure sovraffollano la mente. La notte sembra essere lunghissima e il sonno è ormai finito da un bel po'.

Finalmente un raggio di sole entra dalla finestra,

È mattino, un altro giorno è passato.

TUTTO ANDRÀ BENE

SIMONE, LANCIANO

La vita (e l'arte) ai tempi del Coronavirus

Ciao a tutti, mi chiamo Simone, vivo a Lanciano e vi chiedo subito scusa se il titolo che ho scelto per iniziare queste mie brevi righe vi potrà sembrare troppo banale e familiare. Ebbene sì, è una citazione né troppo velata e sicuramente fin troppo scontata del libro (diventato poi film) L'Amore ai tempi del Colera di Gabriel Garcia Marquez.

Sarà forse colpa di questi giorni così delicati, ma certi titoli della letteratura, sembrano tornati quasi d'attualità. Io però a differenza del Premio Nobel colombiano, non starò (per fortuna mia e vostra), a parlarvi di storie passionali o di tormentate vicende sentimentali.

Al termine "amore" ho sostituito infatti quelli di "vita" e "arte" non solo perché spesso, entrambe sono parole strettamente collegate, ma perché questo mio breve racconto prende spunto da un "normale" fine settimana, iniziato venerdì scorso lontano da Lanciano, in una città, Roma, che di arte è profondamente impregnata. È stato proprio durante questo weekend che doveva essere inizialmente dedicato alle grandi mostre, alla cultura (ma anche allo shopping e allo svago) che ho iniziato ad avvertire anch'io il timore per questo Covid-19: un "nemico invisibile" dal nome strano che ora dopo ora ha fatto sentire la sua ingombrante presenza su di noi.

In questi tre giorni capitolini, in una città solitamente traboccante di genti, ho iniziato a capire che forse questa sarà davvero una battaglia dura da vincere insieme: a farmi riflettere non sono state solo le strade vuote, i posti liberi sulla metropolitana o i visi delle persone in giro con la mascherina, ma anche il dover leggere di notizie all'apparenza "secondarie" come quella sulla prematura chiusura della mostra di Raffaello, sospesa dopo un solo giorno di apertura, o nel veder con i miei occhi, i cancelli serrati sui Musei Capitolini e su Palazzo Barberini, solo per citare alcuni degli angoli più e meno celebri della nostra capitale.

Ebbene sì, questo dover "chiudere" e "serrare" quelli che sono un pò i luoghi della nostra anima, mi ha colpito più dell'ennesimo allarmante bollettino del premier Conte, perché se è vero che la salute e la vita restano il bene più importante da difendere, vedere Roma, ma anche dalla tv, tutte le nostre città d'arte vuote e forzatamente desolate mi ha fatto pensare con decisione a quanto sia difficile per un popolo come il nostro rinunciare non solo ad un caffè o a una pizza intesi in senso "stretto", ma anche di quanto sia complicato, fare a meno di quei gesti e di quegli spazi che noi tutti viviamo quotidianamente in quel piccolo, grande "museo a cielo aperto" che è la nostra Italia.

Un'ultima suggestione, questa volta positiva e anche un pò patriottica, mi è venuta per la testa proprio prima di lasciare Roma e rientrare in Abruzzo per iniziare questa "quarantena" forzata. Domenica sera ho fatto due passi al tramonto tra il Colosseo e i Fori Imperiali: guardando quei marmi e quelle grandi colonne vecchie di secoli, stagliarsi sulla luce del crepuscolo ho pensato che sì... la notte potrà pure essere lunga, buia e difficile,ma che insieme riusciremo a rialzarci, forse più "ammaccati", ma anche più forti e fieri come i templi di una Roma semivuota, in una sera di inizio marzo.

