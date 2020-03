Diario di bordo - 12 marzo 2020

MADDALENA, FOLLANI HILLS 138

Ho la fortuna di trovarmi in “clausura” in una casa enorme, con un giardino altrettanto grande... questa è, oltre che una fortuna anche un salvavita visto che condivido questo periodo di isolamento con due adolescenti indisciplinati di anni 72 e 79 di cui quest’ultimo anche abbastanza sordo! Sono brave persone non mi fraintendete!

Diciamo che il mio apporto alla causa è proprio evitare che commettano reati più o meno innocui, disquisiscano senza motivo su argomenti stupidi tipo la marca dello yogurt; cerco quindi di barcamenarmi tra continue idee gloriose tipo “esco vado a farmi un giro per le farmacie” e “ma scusa al cimitero ci si può andare vero?”.

A parte questo duro lavoro mi sto dedicando al mio vero lavoro concentrandomi su cose che nella vita di tutti i giorni tendo sempre a rimandare!

Ah da oggi ho iniziato una sorta di rubrica sulla pagina del mio negozio: descriverò ogni giorno una azienda presente in “puteca” dal come l’ho scovata, che caratteristiche ha, come nasce, cosa produce, come ecc... Spero sia interessante per qualcuno! Un bacio a tutti!

P.S.: la mia vera salvezza, per quanto io ami la lettura e un buon film, si chiama Beautiful! Brooke è da sempre una certezza!

MARIAGRAZIA CIANCAGLINI, VASTO

Sono un'insegnante di scuola primaria e, da oggi, i miei alunni di classe quarta hanno iniziato insieme a me a scrivere un diario della loro vita al tempo del coronavirus. Resterà un segno indelebile di questa tragica pagina della storia del nostro Paese.

FRANCESCA RAMUNDO, SIENA

Io, cittadina vastese, da poche settimane mi sono trasferita per lavoro in quel di Siena e mi trovo a dover trascorrere qui questi giorni un po' particolari. Per passare il tempo mi sono messa ai fornelli e ho preparato dei buonissimi pancakes!

Vi allego la ricetta facilissima per tutti i lettori: 200 g farina 00, 50 g zucchero, 1 uovo, 1 cucchiaino lievito in polvere per dolci, 250 ml Latte. Vi mando un abbraccio virtuale!

GIUSEPPINA SANTORO, SAN SALVO

Come quando ci sono i Mondiali, e per le strade non si vede nessuno.

Come quando il 15 di agosto sei l’unico ed essere a casa.

Come quando ti senti finalmente bene dopo 5 giorni a casa da lavoro per malattia.

Come quando ritorni da una vacanza e non vedi l’ora di abbracciare tua madre.

Come quando ti svegli da un incubo e capisci che va tutto bene.

Come quando fuori piove...

ROSANNA PRIORI, VASTO

In questo difficile momento la mia Scuola di Sartoria è diventata online. Il lavoro che c’è da fare è tantissimo, per seguire tutti e preparare tanti tutorial per la realizzazione dei capi, ma il grande apprezzamento da parte degli alunni mi spinge a fare sempre di più.