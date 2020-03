andràtuttobene - Diario di bordo

A causa dell’emergenza coronavirus stiamo attraversando uno dei periodi più complessi del Paese.

Per questo motivo zonalocale.it vuole aggiungere all’inevitabile quotidiano flusso di notizie di cronaca le vostre storie, esperienze, foto, racconti, poesie, suggerimenti (musica, libri, film consigliati), un semplice messaggio di incoraggiamento con un duplice scopo: lasciare una traccia in questo periodo storico e condividere per sentirsi più vicini anche se lontani fisicamente.

Inviateci i vostri contributi (indicando nome e luogo), li pubblicheremo nel nostro DIARIO DI BORDO che resterà fisso in home page. Per inviarli:

• redazione@zonalocale.it

• messaggio sulla pagina Facebook di Zonalocale

• messaggio privato sul profilo Instagram di Zonalocale

