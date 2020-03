"Stasera inizia la sanificazione di strade e marciapiedi di Vasto"

Le strade e i marciapiedi di Vasto verranno sanificati. A disinfettarli sarà la Pulchra spa, la società che gestisce l'igiene urbana.

"A partire da questa sera - annunciano il sindaco, Francesco Menna, e l'assessora alle Politiche ambientali, Paola Cianci - Pulchra avvierà una sanificazione straordinaria di strade e marciapiedi. Grazie ad uno specifico automezzo, dotato di prodotti detergenti-igienizzanti, si procederà quotidianamente nella sanificazione di strade e piazze della città. Le operazioni saranno svolte con prodotti non inquinanti e si svolgeranno in orario prevalentemente notturno. La sanificazione vuole essere un utile contributo di prevenzione ambientale e riduzione del rischio nell’ambito delle straordinarie necessità per affrontare l’emergenza Coronavirus".