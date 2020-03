"Nessun contagiato al Grancafé: il post che circola sui social network non riguarda Vasto"

Non c'è nessun contagiato al Grancafé di Vasto. La titolare del locale di via Marco Polo contatta Zonalocale per tranquillizzare le decine di persone che la stanno contattando dopo aver letto un post che circola da ore sui social network e che non si riguarda Vasto.

"Da ieri - dice Daniela Del Casale - circola un post di Facebook in u cui un'attività denominata Bar Gran Caffè dichiarerebbe come un proprio dipendente sia risultato positivo al Coronavirus. Essendo stata raggiunta da centinaia di clienti e non, preoccupati per la notizia, tenevo a precisare che la mia attività, denominata Grancafé, non ha avuto alcun tipo di problema e che il summenzionato post non proviene dal profilo Facebook della mia caffetteria che, di fatto, non ne ha uno. Oltretutto, come sanno bene i miei clienti, nessun dipendente lavora presso di me in quanto la caffetteria è a gestione mia personale. Pertanto voglio tranquillizzare tutte le persone che mi stanno contattando in quanto il post si riferisce ad altra attività non meglio localizzata o, cosa da non scartare, ad attività inesistente o profilo fake".

L'invito rivolto a tutti e di non fidarsi di pseudo informazioni prive di riscontri da parte delle autorità ufficiali e non pubblicate dagli organi d'informazione.