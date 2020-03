"Dai una mano anche tu": dopo 30 anni una nuova veste per il brano di Auro Zelli

A trent'anni dalla sua prima esecuzione, avvenuta al Cine Teatro Globo di Vasto in occasione di un concerto di beneficenza a cui presero parte musicisti del territorio, ospiti come Carol Kelly e il presentatore Federico Biagione (oggi a Isoradio), Auro Zelli ha deciso di ripubblicare il suo brano Dai una mano anche tu. "Il progetto continua la sua storia all’insegna della solidarietà - spiega il cantautore - esso infatti vuole farsi promotore di una raccolta fondi diretta ad una delle strutture ospedaliere del nord Italia che oggi più che mai sono in sofferenza e necessitano della vicinanza di ognuno di noi".

Il brano vanta l’illustre collaborazione di monsignor Pietro Santoro, Vescovo dei Marsi, il quale all’epoca impreziosì il testo. "Dopo molti anni, la canzone, è stata oggetto di un restyling - spiega Zelli - un arrangiamento moderno curato da Andrew Terpo, giovanissimo e brillante allievo di Auro. La registrazione è stata effettuata presso lo studio ‘ONLY ONE Studio Recording’ di Stefano De Libertis ihe ha curato l’editing e il missaggio del brano. Il videoclip realizzato da Kevin Zingarelli vede la partecipazione di: Andrea Terpolilli, Annalucy Figliolino, Antonio D’Avino, Chiara Mechi, Cristina Perrina, Debora Castellano, Fabio Tascone, Giovanna Mattucci, Giulia Tinari, Gloria Novielli, Chiara Mancaniello, Maria Pia Smargiassi, Michele Paolino, Maria Stella Pollutri, Riccardo Sciascia, Sara Marini, Giorgia Sorrentino, Tiziano Terpolilli, tutti allievi che partecipano ai laboratori tenuti da Auro Zelli presso l’Istituto Comprensivo G.Rossetti di Vasto. Un grazie particolare e sentito va a tutti coloro che hanno permesso e sostenuto la realizzazione del progetto: l’amministrazione comunale di Vasto, in particolare il Sindaco Francesco Menna, il Vice-Sindaco Giuseppe Forte, l’assessore Anna Bosco, inoltre un grazie speciale va al Polo le Nuove Muse, il MIUR e alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo G.Rossetti Maria Pia Di Carlo, a Roberto Laccetti e ad Emma Columbro".

Il videoclip del lavoro realizzato sarà proiettato durante la seconda edizione della manifestazione Scuolanzonissima a Palazzo d’Avalos a Vasto. La canzone è un messaggio di speranza e solidarietà; è un invito ad aiutare tutti coloro che oggi più che mai hanno bisogno e a non restare indifferenti, a rispettare le regole per prevenire il contagio.

I proventi saranno devoluti in beneficenza all’Ospedale di Bergamo ASST Papa Giovanni XXIII, donazioni utili a fronteggiare l’emergenza Coronavirus "Donazione Covid-19 - DAI UNA MANO ANCHE TU – Iban: IT75Z0569611100000008001X73 - Codice Swift: PosoIT22".

AURO ZELLI, nato a Torino il 7 dicembre del 1969 dove ha vissuto per 18 anni prima di trasferirsi in Abruzzo. Ha iniziato le sue prime esperienze musicali all'età di 6 anni. Ha imparato a suonare la chitarra e per passione si diletta anche con il basso, pianoforte e la batteria. Infatti ad oggi sono più di 700 le opere musicali che Auro ha composto, collaborando anche con illustri nomi della musica contemporanea, realizzando anche moltissimi arrangiamenti musicali. Per molti dei suoi concerti il ricavato è stato devoluto. Ha lavorato con i più grossi nomi della musica e dello spettacolo. Partecipa a numerose trasmissioni televisive sulle reti Rai e Sky e altre Tv nazionali. Fonda la GunG Music Entertainment. Ha partecipato a numerosi concorsi canori con ottimi risultati. Molti sono anche le collaborazioni per il teatro. Si esibisce con il grande Domenico Modugno su Rai Uno diretto dal Maestro Pippo Caruso. E' presente come autore al Festival della canzone romana tenuto allo Stadio Olimpico di Roma. Scrive musical. Molte le Direzioni artistiche. Realizza numerosi cd, fra tutti Simply, un successo internazionale con più di seicentomila ascolti. Ha scritto per illustri nomi del panorama nazionale. Nel 1997, Auro presenta a Sanremo il brano Quando viene sera, interpretata dalla magnifica voce di Olivia. E’ stato interprete dell'inno dei XIII Giochi del Mediterraneo, allo Stadio San Nicola di Bari, e trasmessa in Eurovisione.