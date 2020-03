Sospesi i mercati a Vasto e San Salvo. Azienda dona gel igienizzante per gli uffici comunali

AGGIORNAMENTO ORE 15 - Anche il sindaco di Vasto, Francesco Menna ha adottato un provvedimento simile per i mercati vastesi, dopo le critiche per lo svolgimento di quello del quartiere San Paolo.

L'ordinanza stabilisce la sospensione dei mercati rionali da domani giovedì 12 marzo fino a venerdì 3 aprile 2020. Sono quindi sospesi i mercati del sabato in viale D’Annunzio, il mercato Santa Chiara e quello del mercoledì nel quartiere San Paolo.

MERCATI SOSPESI A SAN SALVO - Il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, ha firmato l’ordinanza che sospende, fino al 3 aprile, i mercati cittadini del giovedì di viale De Gasperi e il mercato a chilometro zero di via Roma.

Ordinanza adottata per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 9 marzo.

DONAZIONE GEL IGIENIZZANTI - Intanto, si registra il bel gesto di un'azienda sansalvese che ha donato ai Comuni di Vasto e San Salvo il gel igienizzante per gli uffici degli enti. "Ringrazio la famiglia Vitulli, proprietaria della Kaaral srl di San Salvo – dice il sindaco – per aver messo a disposizione gratuitamente, per quanti accedono agli uffici comunali, confezioni di gel igienizzante mani. In un momento nel quale ci viene suggerita la frequente igiene delle mani, è da apprezzare la capacità imprenditoriale di un’azienda della nostra zona industriale che ha prodotto un liquido disinfettante mai così utile come in questa emergenza per ridurre la diffusione del Covid-19". Ringraziamenti anche da parte del sindaco di Vasto, Francesco Menna, che lo definisce "un grande atto di generosità che mostra la sensibilità dei proprietari dell’azienda cosmetica che, non appena hanno saputo della difficile reperibilità degli igienizzanti li hanno prodotti e hanno offerto il loro contributo per far sì che la situazione non sfugga di mano e rimanga sotto controllo".

"Voglio ricordare che gli uffici comunali sono aperti, ma invito i cittadini a recarvisi solo per richieste urgenti e non differibili in considerazione del consiglio delle autorità sanitarie di evitare di uscire da casa", conclude Tiziana Magnacca.