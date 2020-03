Niente sintomi per i ragazzi del Mattioli: 44 studenti escono dalla sorveglianza sanitaria

Stanno tutti bene. Nessuno studente del Polo liceale Mattioli di Vasto è stato contagiato dal coronavirus. Si è conclusa oggi negli migliore dei modi la sorveglianza sanitaria mediante isolamento domiciliare fiduciario per 44 ragazzi della scuola in cui un professore è risultato pisitivo al Covid-19.

"Nessuno di loro - si legge in una nota della Asl provinciale - ha manifestato sintomi in questo periodo o è risultato contagiato. Sono stati puntualmente controllati dagli operatori del Servizio igiene epidemiologia e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti e hanno mostrato per tutto il periodo grande collaborazione e osservanza delle indicazioni che erano state date loro".

Intanto, dall'ospedale Santissima Annunziata di Chieti "sono stati dimessi due pazienti: un maschio di 32 anni e una femmina, risultati entrambi negativi a due test di controllo. Nel reparto Malattie infettive restano ricoverati dieci pazienti, dei quali due in attesa di conferma al test di accertamento per il Coronavirus".