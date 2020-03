Algarve Cup, la Nazionale Femminile rinuncia alla finale e rientra in Italia

Niente finale dell'Algarve Cup per la Nazionale Italiana femminile. "La FIGC, dopo aver verificato che nessuna compagnia aerea avrebbe garantito il rientro della Nazionale Femminile in Italia dal Portogallo da giovedì 12 marzo, d’intesa con la Ct Milena Bertolini e le Azzurre ha deciso di organizzare appena possibile il viaggio di ritorno della squadra. La partenza anticipata costringe l’Italia a rinunciare alla finale dell’Algarve Cup contro la Germania, in programma mercoledì 11 marzo alle ore 18.45 locali allo stadio Da Bela Vista di Parchal. La FIGC ha ritenuto prioritario garantire il rientro a casa di tutta la delegazione e ringrazia la federazione portoghese e la federazione tedesca per la collaborazione e la comprensione dimostrate in queste ore".

Nella prestigiosa competizione in terra portoghese, le azzurre avevano esordito contro le padrone di casa del Portogallo vincendo 2-1 in rimonta [LEGGI]. Nella semifinale Gama e compagne si erano imposte 3-0 con la Nuova Zelanda [LEGGI]. L'attaccante abruzzese Daniela Sabatino era scesa in campo nella prima sfida, giocando 60 minuti lasciando poi posto a Bonetti. Per lei e le sue compagne niente finale con la Germania e, rientrate in Italia, lo stop imposto all'attività agonistica fino al prossimo 3 aprile.

Nelle scorse ore il capitano Sara Gama ha partecipato anche al video del Coni #distantimauniti.