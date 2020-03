"AndrÃ  tutto bene": in cittÃ  spuntano arcobaleni di speranza dipinti dai bambini

Sono apparsi ieri in città, su balconi e terrazzi, lenzuoli di "speranza". Un arcobaleno colorato e la frase "Andrà tutto bene" campeggiano su lenzuoli o cartelloni realizzati dai bambini vastesi. Protagonisti dell'iniziativa sono stati i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia Santa Lucia, che, su base volontaria, hanno raccolto l'invito di un gruppo di insegnanti. Ma anche altri bambini della città, vedendo già ieri il diffondersi di foto su facebook, hanno deciso di aderire all'iniziativa.

"Il nostro desiderio - hanno scritto le insegnanti della scuola dell'Istituto comprensivo Rossetti - è lanciare un'onda di positività e, in più, i bambini si potranno divertire a dipingere" in giorni in cui sono costretti a stare a casa lontani dai loro compagni.

Ed ecco lo slogan "Tutto andrà bene - si legge sul profilo facebook dell'istituto - per lanciare un messaggio di positività e speranza con il sorriso e la creatività che solo i bambini sanno trasmettere. Un ringraziamento doveroso ai bambini e alle famiglie che hanno accolto l'invito delle insegnanti e oggi ci hanno emozionato tantissimo con le loro meravigliose creazioni".