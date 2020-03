Menna: "Evitare spostamenti inutili. Rispettando le norme, tutti insieme, ce la faremo"

È stato annunciato ieri sera dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ed è entrato in vigore questa mattina il nuovo Dpcm che estende a tutta l'Italia le misure per contenere la diffusione del Coronavirus [IL DECRETO].

Alla luce delle nuove disposizioni si è tenuta in Municipio a Vasto una riunione operativa del Coc, alla presenza di amministratori, funzionari e tecnici comunali, protezione civile e forze dell'ordine, per adeguare le misure già in vigore in città al nuovo decreto. Al termine della riunione il sindaco Francesco Menna ha fatto il punto della situazione.

I numeri utili >>> CLICCA QUI