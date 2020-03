L’Ecosportello della Pulchra sarÃ  chiuso fino al 13 marzo

Sarà chiuso fino al 13 marzo l'Ecosportello di Vasto della Pulchra Ambiente. "Presso l’ufficio, attualmente ubicato presso il PalaBCC di via Conti Ricci, si rileva un assembramento di persone che il DPCM 09/03/2020, all’art. 1 c.2, non consente - spiega una nota della società -.

Ciò si rende necessario a causa degli spazi, agevoli e sufficienti in periodi normali, ma che ad oggi non consentono il rispetto delle distanze necessarie e del non rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite".

Rimangono attivi i canali di comunicazione a distanza quali il numero verde gratuito 800.22.99.77 (lun-ven. 9:00-13:00, martedì e giovedì anche 16:30-18:30) e la mail ecosportello@pulchrambiente.it. Ricordiamo che tutte le informazioni sul servizio sono sempre disponibili anche sul sito internet www.pulchrambiente.it.

"Gli utenti che si dovessero trovare sprovvisti di sacchetti per il conferimento della plastica, potranno utilizzare, in via eccezionale, un diverso sacchetto in plastica".