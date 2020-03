Covid-19, i provvedimenti dell’azienda trasporti Di Fonzo

L’azienda trasporti Donato Di Fonzo & F.lli S.p.a., in relazione alla situazione emergenziale legata alla diffusione del Covid-19, nonché alle ultime dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito al nuovo DPCM 'Italia zona protetta' valido per tutto il Paese, ritiene doveroso portare a conoscenza dell’utenza le seguenti informazioni:

1. L’intero parco mezzi impiegato per tutti i servizi di trasporto, benché sia sottoposto a periodica sanificazione, è oggetto in questi giorni di un’opera straordinaria di sanificazione, in ossequio a tutte le indicazioni normative nazionali e regionali che si sono avvicendate per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica in corso. La programmazione delle attività di sanificazione è stata intensificata, onde garantire una maggior salvaguardia dell’utenza e del personale dipendente.

2. Il servizio di trasporto pubblico locale viene garantito per tutte le corse già programmate, ad eccezione di quelle scolastiche che restano soppresse fino alla ripresa delle attività didattiche.

3. Il servizio a bordo dei bus subirà una riorganizzazione tesa a garantire l’osservanza delle distanze di sicurezza tra le singole persone, dipendenti compresi, e ad evitare sovraffollamenti.

4. Le corse da e per Roma sono in fase di riprogrammazione; prima di mettersi in viaggio si consiglia all’utenza di consultare i canali ufficiali aziendali (recapiti telefonici, sito internet, pagina Facebook) su cui saranno riportati tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Agli accorgimenti descritti, per i quali si confida nella massima collaborazione da parte di tutti, si aggiungeranno a breve altri sistemi in fase di approfondimento che, pur esulando da obblighi normativi, possano garantire oltremodo la sicurezza di utenti e personale dipendente.