Coronavirus, lâ€™elenco dei numeri di telefono per i servizi di assistenza nei vari Comuni

Con il decreto emanato ieri sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che rende di fatto tutta la penisola 'zona protetta', le norme già previste diventano più restrittive. Per consentire l'assistenza alle persone a rischio, le amministrazioni comunali, di concerto con la protezione civile, stanno predisponendo servizi di recapito farmaci e beni di prima necessità ad anziani, soggetti con patologie o che si trovano in quarantena, ovvero quelle persone che dovranno limitare il più possibile i propri spostamenti.

Vasto - È attivo, 24 ore su 24, il numero verde della protezione civile 0873/301376.

San Salvo - A partire da mercoledì 11 marzo, sarà operativo il servizio di assistenza domiciliare. Chiamando lo 0873/340217, dalle ore 8.00 alle 19.30, qualora impossibilitati ad uscire poiché in quarantena o a causa di particolari condizioni di salute, sarà possibile chiedere la consegna di beni di prima necessità o di pasti o il recapito di farmaci. Il servizio verrà garantito dalle protezioni civili comunali.

Casalbordino - L'amministrazione comunale, con la collaborazione dell'associazione di protezione civile "Madonna Dell'Assunta", ha attivato i servizi di recapito farmaci e consegna della spesa a domicilio. Il servizio è completamente gratuito. Per informazioni è possibile contattare tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00, i numeri di emergenza della protezione civile 334/6219292 e 0873/902997, o il signor Tommaso Bucciarelli al numero 335/7994972

Ricordiamo che, in presenza di sintomi sospetti, è necessario non recarsi al pronto soccorso ma contattare telefonicamente il proprio medico di base o il numero verde 800-860146.

Per informazioni sull'emergenza, è possibile contattare il numero di pubblica utilità 1500 o visitare il sito http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

In aggiornamento