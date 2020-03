Coronavirus: la soluzione per ristoranti, pizzerie e pub vastesi

I nuovi decreti emanati in vista del corona virus, fanno mettere in ginocchio la maggior parte dei ristoranti, pizzerie e pub. Due giovani vastesi hanno pensato di mettere a disposizione la loro piattaforma nazionale ''PrenotaOra.net'', per cercare di contrastare l'effetto negativo del corona virus sulle persone e sulle attività della ristorazione. La loro piattaforma, 100% Made in Vasto, mette a disposizione uno strumento online veramente moderno e ben fatto che aiuta le attività ad integrare sistema di ordini take away, consegne a domicilio e prenotazione dei tavoli. Al cliente infatti basterà andare sul sito della vostra attività per vedere i prodotti, le foto di ciò che sta per ordinare, prezzi, prenotare la consegna a domicio o il ritiro in sede.

Così non solo si eviteranno le attese dentro al locale, ma lì dove i posti sono finiti, si potrà comunque godere dei prodotti offerti dal ristorante tramite takeaway o consegna a domicilio. Tutto questo si riesce ad attivare in circa 24 ore così da contrastare subito gli effetti del virus.

Questo virus purtroppo ci sta abbattendo non si sa per quanto tempo ancora ci avremmo a che fare, ma dobbiamo essere forti e trovare insieme delle soluzioni. se da un lato dobbiamo essere prudenti, dall'altro non possiamo perdere la nostra libertà di mangiare una pizza, un hamburger o un piatto di pasta, ma possiamo trovare dei modi alternativi per farlo.

Le differenze dai portali già esistenti?

- ZERO commissioni. molti dei principali portali già in uso non solo richiedono una commissione per ogni utente che prenota attraverso il portale, ma obbligano a effettuare sconti insostenibili e pagare un mensile/annuale in aggiunta alle commisioni.

- Gli utenti vedono le foto dei prodotti. PrenotaOra.net è l'unico portale che permette di vedere le foto di ciò che si sta per ordinare. Inoltre può essere utilizzato anche come menù digitale con foto, utilizzabile al tavolo.

- È un sito personale unito al portale. Non sarai giudicato in mezzo a una lista dei tuoi competitori, ma avrai un sito personale che sarà visibile a chiunque clicchi i link inseriti nelle pagine social o altri siti, e in più sarai visibile sul portale nazionale PrenotaOra.net .

- Tutto in un unico posto. Potrai offrire i servizi di prenotazione tavolo, ordine takeaway, consegna a domicilio, menù digitale, sito personale dell'attività, campi di contatto, galleria fotografica e pubblicare offerte tutto dal tuo sito di prenotaora! In più avrai accesso a degli strumenti per fare mail e sms marketing, vedere database clienti, vedere il report del traffico sul sito, gestire pagamenti online, creare coupon e tanto altro!

Visita il portale dei due ragazzi vastesi o chiamali per informazioni al 3488764968

E per tutti i vastesi, ora più che mai ricordatevi del detto " stetev a la cas!"

La lista delle attività di Vasto aderenti:

