Un appello dai genitori dei bimbi cardiopatici: "Per favore, rimanete a casa"

Da ieri sono entrate in vigore le nuove disposizioni del governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Pubblichiamo l'appello di Lorena e Stefano, i genitori della piccola Sophie, per sensibilizzare i cittadini

"Sono la mamma di Sophie, di 2 mesi e mezzo. È nata con una cardiopatia congenita complessa. È stata operata a 15 giorni ed ora stiamo aspettando l'intervento correttivo. Qualche settimana fa un semplice raffreddore si è trasformato in bronchiolite e un polmone si è occluso. Il suo cuoricino ne ha risentito subito e si è affaticato. Nella nostra Regione non c'è un reparto di cardiochirurgia pediatrica e siamo stati trasferiti nella Regione confinante. Il giorno del trasferimento purtroppo è peggiorata e, a pochi metri dall'ospedale, è andata in insufficienza cardio-respiratoria in ambulanza. L'hanno rianimata davanti ai miei occhi, davanti agli occhi di una mamma disperata. È stata intubata per una settimana in rianimazione. La sua fortuna è stata che non ancora girava il coronavirus. Ora è fuori pericolo. Più o meno. Perché in realtà lei sarà sempre in pericolo.

Non ho mai pubblicato sue foto ma ora sento il dovere di farlo per far capire a tutti quelli che continuano a vivere come se niente fosse, come se fosse una semplice influenza, che per Sophie non sarebbe una semplice influenza, come per migliaia di altri bambini, adulti e anziani. Per favore, noi mamme di bambini cardiopatici vi supplichiamo di starvene a casa. Rimanete a casa! Cosa vi costa? Io sono dovuta rimanere a letto 2 mesi, uno in casa mia e uno in una città lontana dalla mia. In 5 mesi ho dormito in 3 ospedali, 5 posti diversi tra case vacanze, hotel e strutture di accoglienza. E voi non siete in grado di stare a casa vostra?

Chiedo e dò il permesso a tutti i miei contatti di condividere questo post per far capire ancora di più che, in questo momento, bisogna pensare a chi è in pericolo e rimanere in casa propria. Grazie".

