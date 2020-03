Nuovo Polo San Gabriele: "Chiusi fino al 15, invitiamo utenza a rispettare le norme di prevenzione"

È di questa mattina l’avviso da parte dell’amministrazione del Nuovo Polo San Gabriele della chiusura di tutte le strutture del centro fino al 15 marzo, come consigliato in questi giorni dagli esperti per evitare casi di contagio di coronavirus.

L’amministrazione specifica che "le procedure di sanificazione delle strutture erano già state avviate e che adesso sono state intensificate. La riapertura del centro e gli eventuali altri avvisi sugli sviluppi della situazione saranno visibili sulla pagina facebook del polo e sul sito web".

Nel frattempo, il Nuovo Polo San Gabriele si fa promotore dei messaggi di prevenzione sanitaria di questi giorni e invita l’utenza "a rispettare i consigli degli esperti e i decreti legge al fine di poter garantire un celere ritorno alla normalità e un clima di collaborazione e altruismo utile a tutta la società".