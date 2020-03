In consiglio comunale la discussione su Tari, tassa di soggiorno e bilancio

È iniziata questa mattina alle 9 la seduta del consiglio comunale di Vasto. Una seduta chiusa al pubblico e svolta secondo le attuali disposizioni di prevenzione sanitaria. Per questo, nei giorni scorsi, era stata modificata la disposizione dei posti in aula [LEGGI] per garantire le distanze di sicurezza tra i partecipanti alla seduta.

GUARDA IL CONSIGLIO IN DIRETTA STREAMING >>> CLICCA QUI

Questi i punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbali sedute precedenti dell’11 e 19 febbraio 2020;

2. Imposta di soggiorno anno 2020 – Determinazione tariffe;

3. IMU anno 2020;

4. Tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2020;

5. Addizionale comunale all’IRPEF;

6. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie;

7. Presentazione del D.U.P anni 2020/2022 e contestuale approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 ( art.170 – comma 1- del D.Lgs. n.267/2000);

8. Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 (art.151 del D.Lgs. n.

267/2000 e art.10 del D.Lgs. n.118/20;

9. Anticipazione di liquidità di cui alla Circolare della CDP n.1299/2020-Variazione al

Bilancio di Previsione 2020-2022.