Il Lions club Vasto New Century dona un sistema di videosorveglianza all’oratorio salesiano

Un sistema di videosorveglianza. Lo ha donato il Lions club Vasto New Century all'oratorio salesiano. Ieri la consegna al parroco della chiesa di San Giovanni Bosco, don Massimiliano Civinini.

"I fondi per l’acquisto - si legge in una nota del New Century - sono stati raccolti in occasione del Torneo di Burraco tenutosi la scorso 16 febbraio presso l’Hotel Perrozzi. Il presidente, Danilo Bolognese, e il responsabile del Service, Paolo Affaldani, durante la consegna hanno ribadito l’importanza dello strumento, che assicura la sicurezza di tutti i ragazzi che frequentano la struttura dei Salesiani. Il parroco, don Massimiliano, si è detto soddisfatto dell’iniziativa e come simbolo dell’ avvenuta collaborazione è stata affissa, in oratorio, una targa di ringraziamento al Lions Club New Century di Vasto".