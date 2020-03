Coronavirus, l’appello del sindaco di Vasto ai giovani: "Non riempite i locali"

Nel giorno in cui il Governo nazionale e quello regionale emamano decreti per contenere la diffusione del coronavirus, Francesco Menna rivolge un appello ai giovani: "La sospensione delle attivtà didattiche non può essere un'occasione di divertimento, uscendo di casa e riempiendo i locali", dice il sindaco di Vasto. "Il vostro apporto è essenziale. Vi prego di comprendere la serietà della situazione: un contributo determinante per la soluzione passa attraverso voi".

Ecco il videomessaggio che Menna rivolge alla città: