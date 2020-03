Coronavirus, il decreto: solo spostamenti necessari, un metro di distanza in bar e ristoranti

Ecco le misure di contenimento del coronavirus stabilite dal decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le norme, che resteranno in vigore fino al 3 aprile, vengono così riassunte da una nota pubblicata sul profilo Facebook del Comune di Vasto:

"Da oggi fino al 3 di aprile per l'intero territorio nazionale (quindi anche per l’Abruzzo), eccetto le seguenti zone: Lombardia e Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia;

Sospesi spettacoli, manifestazioni ed eventi pubblici e privati;

Chiusi pub, sale da ballo/giochi/scommesse/bingo, discoteche;

Chiusi Musei, SCUOLE ED UNIVERSITÀ FINO AL 15 MARZO (nei prossimi giorni informazioni per le prossime settimane, possibile proroga fino al 3 Aprile);

Bar e ristorazione con obbligo di distanza di un metro, con sanzione di sospensione attività per i locali che non fanno rispettare la norma;

Sport professionistico a porte chiuse, vietati gli eventi non professionistici.

PREVENZIONE:

Raccomandato fortemente ad Anziani di non uscire dalle abitazioni;

limitare spostamenti persone fisiche ai casi strettamente necessari;

Chi ha infezione resporatoria e Febbre (da 37,5) rimanga a casa e chiami il proprio medico;

Evitare contatti fisici e assembramenti di persone, soprattutto al chiuso, tenere una distanza di 1m, non stringere mani o abbracciare, lavarsi le mani spesso.

Mai come in questa fase si fa appello al senso di responsabilità civile di tutti non solo per i territori considerati zona rossa ma in tutto il territorio nazionale".