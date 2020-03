Il "decreto coronavirus" fa slittare la visita di Conte a Lentella; il 20 aprile tappa anche a Vasto

Nel lungo elenco delle manifestazioni annullate o rinviate per gli effetti del decreto del presidente del Consiglio dei ministri per contrastare la diffusione del coronavirus c'è anche la visita del premier Giuseppe Conte a Lentella per il 70° anniversario dell'Eccidio [LEGGI]. In programma inizialmente per il 20 marzo, l'appuntamento è stato spostato di un mese esatto, lunedì 20 aprile.

Per l'occasione, il presidente del consiglio farà successivamente tappa anche a Vasto. A riguardo, la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle vastese, Dina Carinci, dice: "Sarà l’occasione per discutere importanti questioni che riguardano il nostro territorio e che interessano la vita reale dei cittadini vastesi come la Zona Economica Speciale, l’ultimo miglio ferroviario e l'arretramento della SS16. Ringrazio il sottosegretario Castaldi per aver favorito questo avvenimento e ringrazio fin d’ora il Presidente Conte per la sua disponibilità a incontrare la nostra cittadinanza".