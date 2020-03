Scuole unite per superare lâ€™emergenza: al via le lezioni a distanza

Questa mattina c’è stata una nuova conferenza stampa nell’aula consigliare comunale, dove sono stati presenti i membri della Giunta, ma anche e soprattutto gli organi amministrativi dei diversi poli scolastici vastesi. Il sindaco ha aperto la conferenza ringraziando i dirigenti scolastici delle loro immediate e risolutive risposte alle misure di precauzione speciali attuate negli scorsi giorni e annunciando che i lavori di sanificazione delle strutture scolastiche inizieranno martedì mattina. Sono inoltre state organizzate delle misure di assistenza scolastica domiciliare speciali per i ragazzi disabili che partiranno nel corso dei prossimi giorni.

“Ci saranno diverse modalità di didattica a distanza” ha poi spiegato il professor Fuiano, dirigente scolastico dell’IIS Mattei, sottolineando come l’emergenza Coronavirus abbia avuto in qualche modo anche delle note positive per aver fatto “emergere la capacità delle scuole di fare sistema e lavorare insieme”. “I genitori devono fare sistema insieme a noi. Sottolineo: devono” ha poi spiegato la professoressa Angelini, dirigente scolastica del Liceo Mattioli: “Ci aspettiamo da loro un atteggiamento di coesione insieme a noi. Devono credere anche loro in questo tipo di strategie alternative che permetteranno ai loro figli di tornare alla normalità”. Presenti alla conferenza stampa anche i professori rivestiti del ruolo di animatori digitali, Caterina D’Ortona, Simona Sabatini, Filoteo Di Laudo, Emma Columbro, Aldo Maiolo, Marina Iovacchini. L’animatore digitale è un ruolo entrato in vigore nelle scuole a partire dal 2015 e indispensabile per questo tipo di occasioni dove la tempestività di risolutezza nel trovare strategie digitali alternative fa la differenza. “Sono state vagliate diverse tipologie di piattaforme online per la prosecuzione delle attività didattiche. Questo anche perché le problematiche di una primaria sono diverse da quelle di una secondaria, per esempio. Gli innovatori digitali hanno valutato diverse piattaforme per capirne meglio le criticità. Potrebbero venire utilizzate anche più piattaforme contemporaneamente da uno stesso istituto”. Lunedì è previsto un Consiglio comunale sull’approvazione del bilancio per l’autorizzazione alla spesa delle misure cautelative da prendere per il Coronavirus.