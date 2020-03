A Vasto e San Salvo, al via gli interventi di sanificazione di scuole e uffici pubblici

"È necessario assicurare il rispetto dei provvedimenti adottati dal governo, tesi a prevenire il diffondersi del virus, con azioni che tutelino il benessere di tutti e, quindi, anche del personale scolastico, docente e A.T.A.". Con queste parole il sindaco di Vasto Francesco Menna ha emanato stamane apposita ordinanza sindacale per inibire l'accesso alle strutture scolastiche del personale docente e non docente durante tutta la prossima settimana.

Da lunedì a sabato prossimi infatti, verranno effettuati gli interventi straordinari di sanificazione e ventilazione di tutti gli istituti cittadini con particolare riguardo ad aule e spazi ad uso collettivo e strumentazioni tecniche in uso a studenti e personale. "Insieme al presidente della Provincia Mario Pupillo, siamo impegnati nel garantire ogni azione necessaria nell'interesse della comunità scolastica cittadina" ha proseguito il primo cittadino.

"Come sindaco - ha concluso - "ho ritenuto doveroso assumere uno specifico atto volto all’incolumità del personale scolastico che ringrazio unitamente ai dirigenti scolastici per il costante lavoro che stiamo portando avanti sinergicamente affinché il mondo della scuola sia giustamente determinante nel fronteggiare al meglio la crisi che stiamo attraversando: con speranza passione e voglia di migliorarsi sempre".

Anche a San Salvo, da questa mattina, partendo dalle sedi municipali per poi estendersi a tutte le scuole comunali e agli scuolabus, ha avuto inizio la sanificazione degli edifici come misura di protezione civile per la prevenzione della diffusione dell’epidemia da nuovo coronavirus.

"Dopo aver attivato il centro operativo comunale a seguito del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ho fatto predisporre dall’assessore Giancarlo Lippis un calendario con l’ufficio Ambiente per la sanificazione completa degli edifici scolastici, delle sedi comunali e degli scuolabus", dichiara il sindaco Tiziana Magnacca. "Un provvedimento che ho ritenuto necessario e che verrà eseguito con scrupolo potendo contare sulla sospensione dell’attività didattica al momento prevista fino al 15 marzo. Un tempo sufficientemente utile per consentire agli studenti di rientrare in classe in tutta sicurezza".

Calendario degli interventi di sanificazione a San Salvo

7 marzo

Sedi di piazza Giovanni XXIII e Piazza San Vitale

9 marzo

Via Verdi (elementari, materna e asilo) e palestra

9 e 10 marzo

Via Ripalta (elementare e materna) e palestra

10 e 11 marzo

Via De Vito (elementare) e palestra

Via Firenze (materna)

11 marzo

Contrada stazione (elementare) e palestra

Via Magellano (materna)

14 marzo

Via Scopelliti (media)

Via S. Antonio (elementare e materna)