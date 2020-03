Scippatore incappucciato deruba donna di 68 anni in pieno centro a San Salvo

Una donna è stata scippata in corso Garibaldi a San Salvo poco dopo le 19. Il fatto è avvenuto all'altezza della tabaccheria.

Da quanto si apprende, la 68enne stava camminando quando un uomo con il cappuccio le ha tirato la borsa riuscendogliela a strappare via per poi passarla a un complice nelle vicinanze. Il primo è fuggito verso via Mirandola, mentre il complice è scappato a piedi nella direzione opposta.

Il fatto è stato denunciato ai carabinieri di San Salvo. Pare che sempre nella stessa ora ci sia stato anche un altro episodio nella stessa zona.