Le ultime tendenze della moda femminile: apre a San Salvo "One Store"

Domenica 8 marzo a San Salvo in corso Umberto I n. 40, apre One Store, negozio di abbigliamento giovanile per donna e accessori no-brand di Benedetta Sisti.

Benedetta ha deciso di mettersi in gioco dopo una positiva esperienza di commercio on line, "Ho iniziato on line, su Instagram, coltivando la mia passione per la moda. I buoni riscontri che ho ottenuto mi hanno incoraggiato e così ho deciso di intraprendere la vendita diretta".

L'intraprendenza ha spinto Benedetta a lanciarsi in questa nuova avventura dando vita al proprio sogno nel cuore di San Salvo. One Store si trova infatti in corso Umberto I a pochi passi da piazza Papa Giovanni XXIII. All'interno del negozio sarà possibile trovare le ultime tendenze adatte a tutte le occasioni: dai capi sportivi a quelli più eleganti, passando per il casual e per un vasto assortimento di borse, collane, scarpe, cinture.

Una doppia festa per Benedetta, domenica 8 marzo, quando, in occasione dell'inaugurazione (alle 18), il nuovo punto vendita si aprirà al pubblico accogliendo amici e clienti. La prossima settimana One Store sarà aperto eccezionalmente anche lunedì 9 marzo (9-13 e 16.30-20), poi rispetterà i seguenti orari: da martedì a venerdì (9-13 e 16.30-20), sabato orario continuato e domenica in base alle festività.

ONE STORE

San Salvo (CH)

Corso Umberto I, n. 40

Tel.: 349 3377860

Instagram