Inglese trovato morto in casa a Dogliola, disposta l’autopsia

Un inglese è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi all'interno della propria abitazione a Dogliola. L'uomo era sul letto, probabile vittima di un malore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fresagrandinaria, i vigili del fuoco di Vasto e il medico legale della Asl Lanciano Vasto Chieti. È stata disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso.

53 anni, l'uomo, come detto, aveva deciso di trasferirsi nel piccolo comune del Vastese qualche mese fa diventando in poco tempo una presenza fissa nella vita del paese. "Lo si vedeva tutti i giorni andare a spasso con il proprio cane – dice il sindaco Rocco D'Adamio a zonalocale.it – ed era cordiale e gentile con tutti nonostante non conoscesse ancora così bene la nostra lingua".

Da un paio di giorni l'uomo non si vedeva in giro e non rispondeva al telefono, l'allarme è scattato dopo la visita di un concittadino che era andato a trovarlo a casa: dopo aver bussato, nessuno ha aperto nonostante il cane fosse all'interno, così, dopo l'arrivo delle forze dell'ordine, si è arrivati alla triste scoperta.