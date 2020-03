Amato: "Sospese le prestazioni diagnostiche, tranne quelle non differibili"

"Prudenzialmente e nell'interesse della utenza presso la Radiologia del presidio ospedaliero di Vasto vengono temporaneamente sospese le prestazioni di diagnostica ambulatoriale (RX, mammografie, ecografie, TAC e RNM, salvo le prestazioni con priorità breve, non differibili che verranno distribuite nell'intero arco orario del turno)". Lo comunica Maria Amato, direttrice dell'Unità operativa complessa di Radiologia dell'ospedale San Pio.

"Nella giornata di oggi gli utenti prenotati (inizialmente quelli fino a mercoledì prossimo) verranno contattati da un operatore della Radiologia per le modalità di riprogrammazione e per eventuali comunicazioni e problematiche specifiche.

Vi preghiamo di comprendere la prudenza nell'interesse comune, augurandoci al più presto il ritorno all'attività ordinaria. Grazie per la pazienza e per la collaborazione".