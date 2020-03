"Non saremo mai soli". Al palazzetto una targa per ricordare Linda Ialacci

Un anno fa, il 4 marzo 2019, improvvisamente lasciava la vita terrena Linda Ialacci. È un vuoto incolmabile quello lasciato dall'allenatrice vastese di basket che, nel corso della sua carriera, ha guidato decine di giovani facendoli appassionare alla palla a spicchi. La Vasto Basket, in cui Linda era tornata da qualche anno e dove stava guidando le squadre del settore giovanile, aveva programmato una cerimonia per ricordarla ma, a causa delle disposizioni previste per l'emergenza Coronavirus, i dirigenti della società biancorossa hanno dovuto rimandare la celebrazione della messa e i tornei dei ragazzi.

Il presidente Giancarlo Spadaccini e i componenti del direttivo hanno però voluto dare un segno di affetto per Linda. E così, il 4 marzo, è stata scoperta la targa che la ricorda all'ingresso del palazzetto di via dei Conti Ricci. "Non potevamo non ricordare Linda. È stata una pietra miliare del basket a Vasto - ha detto il presidente Spadaccini - e purtroppo qui ha terminato la sua carriera che, sicuramente, avrebbe vissuto tante altre belle giornate.

Il ricordo di Linda non ci deve lasciare solo rancore ma deve avere speranza e felicità perchè lei ha lavorato sempre per il futuro dei nostri figli, dei ragazzi che con lei si sono allenati. Rimarrà sempre più nei nostri cuori e avremo tempo, quando le condizioni lo permetteranno, di ricordarla insieme ai nostri ragazzi e alle nostre famiglie".