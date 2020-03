Venditori di mascherine lungo le strade di Vasto, la polizia locale avvia i controlli

La polizia locale cerca venditori di mascherine segnalati a Vasto dagli automobilisti proprio nei giorni in cui vengono attuate misure di prevenzione dal coronavirus. La foto si riferisce a corso Mazzini, la strada principale di Vasto, ed è stata scattata ieri mattina.

"Mi sono giunte - conferma il sindaco, Francesco Menna - da privati cittadini delle segnalazioni sulla presenza in città di venditori ambulanti di mascherine. Segnalazioni che ho girato immediatamente al comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro".

"Ieri mattina - racconta Del Moro - appena mi è giunta la segnalazione, ho mandato subito una pattuglia sul posto, all'angolo tra corso Mazzini e via Giulio Cesare, ma gli agenti non hanno trovato nessuno perché, molto probabilmente, la persona si è dileguata non appena ha visto l'arrivo dell'auto di servizio. Continuiamo a pattugliare le strade per cercare eventuali venditori abusivi".