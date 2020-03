Per Matteo Pinnella laurea a distanza: da Schiavi di Abruzzo il collegamento con il Politecnico

Matteo Pinnella, giovane di Schiavi di Abruzzo, ricorderà senz'altro per sempre la sua laurea triennale in ingegneria gestionale. Per lo studente del Politecnico di Milano oggi era in programma l'esame di laurea, insieme ad altri suoi compagni di corso, ma l'emergenza Coronavirus ha imposto agli atenei - che da oggi sono anche chiusi per il decreto del presidente del Consiglio - di adottare soluzioni alternative. Così tutti gli studenti sono stati invitati a collegarsi, dal loro domicilio, in streaming, per poter procedere con questo importante passaggio nel loro percorso di studi.

Questa mattina sono stati i locali della ex scuola elementare di Schiavi di Abruzzo - come riporta il collega Francesco Bottone de L'Eco dell'Alto Molise - a trasformarsi in una sorta di sede distaccata del Politecnico per accogliere Matteo, i suoi familiari e gli amici che non hanno voluto perdere l'occasione di assistere alla proclamazione del neo ingegnere.

Presenti anche il sindaco Luciano Piluso e il vicesindaco Maurizio Pinnella, a dare testimonianza di una comunità che ha vissuto con grande unione questo momento così particolare - e probabilmente irripetibile nelle sue modalità - della vita del giovane compaesano.

"Tutti i laureati di questa sessione e le loro famiglie - aveva spiegato il rettore del PoliMi - saranno poi invitati, quando l'emergenza sarà superata, a un Graduation Day per festeggiare insieme al Politecnico l'importante traguardo raggiunto".

IL VIDEO DELLA PROCLAMAZIONE (Eco dell'Alto Molise)