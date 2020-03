"Chiusura scuole, grazie alla societÃ  Cerella per aver riportato gli studenti a casa"

Al momento dell'ordinanza di chiusura delle scuole, emessa ieri mattina dal sindaco Menna, gli studenti provenienti dai paesi di medio e alto vastese erano già in viaggio verso Vasto. Gli autisti della società Cerella, pur non avendone l'obbligo, hanno deciso di fare 'dietrofront' e di riportare i ragazzi nei comuni di residenza. I genitori ringraziano la dittà per la disponibilità dimostrata.

"Ci teniamo a ringraziare pubblicamente la società autoservizi Cerella, il direttore Giuseppe Silvestri e tutto il personale, per la professionalità dimostrata questa mattina, appena appresa la chiusura delle scuole. Nonostante gli alunni fossero già in viaggio, infatti, hanno tempestivamente provveduto a riportare i ragazzi nei rispettivi comuni di residenza evitando così che rimanessero a Vasto sino alle 13.30, e risparmiando disagi alle famiglie. Grazie ancora, da parte di tutti i genitori e dei sindaci".