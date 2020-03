Abbandono dei rifiuti, Pd San Salvo: "Il Comune provveda a bonificare le aree"

Solo pochi giorni fa il Comune di San Salvo diffondeva la notizia del raggiungimento della soglia del 65,96% di rifiuti differenziati nel 2019 (leggi qui). Oggi il Pd di San Salvo fa notare come, in realtà, ci sia ancora da migliorare dal punto di vista della raccolta rifiuti comunale, emanando un comunicato stampa in cui vengono suggerite delle soluzioni più rigide e funzionali, anche in vista della stagione estiva.

“Apprezziamo il raggiungimento della soglia del 65% dei rifiuti differenziati grazie al solo servizio 'porta a porta' e contestiamo con forza il mancato ritiro e la mancata bonifica delle aree circostanti le isole ecologiche. Dimostrazione questa che al netto del servizio 'porta a porta', la raccolta dei rifiuti nelle restanti modalità non funziona regolarmente e adeguatamente. A conferma di ciò le numerose piccole discariche abusive presenti nel territorio comunale ne sono una dimostrazione. Comprendiamo inoltre come la task force ambientale istituita anni orsono non riesca, a causa delle poche, pochissime unità presenti, a svolgere il necessario controllo di verifica delle discariche abusive e alle operazioni di identificazione dei trasgressori”. In conclusione, il partito d’opposizione chiede all’amministrazione comunale di “provvedere quanto prima alla bonifica delle aree interessate dall'abbandono dei rifiuti”.