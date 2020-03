60 anni di cortesia e qualitÃ : Calzature Perrucci festeggia e riapre con una nuova veste

Una data importante da condividere con gli affezionati clienti che hanno contribuito a un cammino così lungo. Calzature Perrucci taglia un invidiabile traguardo: 60 anni di attività, 60 anni contraddistinti da cortesia, attenzione verso il cliente e uno occhio di riguardo al Made in Italy.

Sabato 7 marzo alle ore 16, il punto vendita all'interno della galleria nel centro commerciale Insieme, in contrada Piana Sant'Angelo, si aprirà al pubblico con una veste completamente rinnovata. Per l'occasione saranno presenti anche il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever, e le istituzioni cittadine.

Le sorelle Teresa e Nicoletta hanno raccolto l'eredità dei genitori Antonio Perrucci e Rosa Daniele che aprirono nel 1960: di tempo, dal primo negozio di 8 metri quadri, ne è passato, ma la disponibilità e il feeling con la clientela sono rimasti invariati permettendo alla storica attività di arrivare fino a oggi, fatto non scontato. Dal cuore della città alla galleria nel centro commerciale Insieme, l'offerta si è ampliata anche con l'apertura di un outlet dedicato alle occasioni dalla qualità immutata.

C'è chi, in questi decenni, è stato accompagnato nelle fasi più importanti della propria vita da Calzature Perrucci: i primi passi, i colloqui di lavoro, cerimonie, occasioni eleganti e casual. D'altronde, anche per questo motivo, quando a San Salvo si parla di scarpe, si parla della storica attività. Nel punto vendita è possibile trovare una risposta a tutte le esigenze dell’uomo e della donna grazie a una vasta scelta tra le migliori marche: Janet, Melluso, Liu Jo, Luciano Baracchini, Stokton, Albano, Tosca Blu ecc.

"Siamo davvero orgogliose per questi 60 anni – dicono oggi Teresa e Nicoletta – Abbiamo portato e continuiamo a portare avanti questa attività con la passione di sempre. Il feeling con i clienti è uno degli aspetti che più amiamo di questo lavoro. Li ringraziamo di cuore tutti, da quelli più affezionati e di lunga data ai nuovi: sono loro ad averci permesso di raggiungere questo traguardo. Per questo motivo invitiamo tutti a condividere con noi la festa di sabato 7 marzo quando il nostro locale si presenterà con la sua nuova veste. Grazie anche alle altre attività che contribuiscono con professionaltà ad arricchire la galleria del centro commerciale Insieme".

Perrucci, infine, è anche impegno nel sociale. Per l'occasione sarà possibile donare un contributo all'associazione "Lory a Colori" Onlus a sostegno dell'impegno contro le malattie oncologiche.

CALZATURE PERRUCCI

C.da Piana Sant’Angelo

66050 San Salvo (CH)

Tel. 0873 346082

