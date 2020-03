Coronavirus, scuole chiuse nei Comuni del Vastese

Dopo la positività di un uomo di Vasto al Covid-19 sono state emanate dai sindaci ordinanza di chiusura delle scuole. Dopo il Polo Liceale Mattioli, dove l'uomo insegna, il sindaco di Vasto Francesco Menna ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili privati. Nella giornata gli altri Comuni del territorio hanno emanato identico provvedimento in via precauzionale.



Il Governo sta anche valutando la chiusura di tutte le scuole italiane, provvedimento annunciato ma non ancora attuato [LEGGI].

Scuole chiuse fino al 7 marzo 2020

Vasto, San Salvo, Cupello, Casalbordino, Torino di Sangro, Pollutri, Scerni, Villalfonsina Monteodorisio, Gissi, Casalanguida, Lentella, Fresagrandinaria, Guilmi, Carpineto Sinello, Furci, Castiglione Messer Marino, Carunchio, Roccaspinalveti, Celenza sul Trigno.

Scuole chiuse il 5 marzo

Palmoli