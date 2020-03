Schael: "Il docente ha insegnato un solo giorno, tre classi sotto sorveglianza sanitaria"

È un supplente che ha insegnato per un solo giorno al Polo liceale Mattioli di Vasto il paziente risultato positivo al test del coronavirus e ora ricoverato in isolamento all'ospedale San Pio.

A fornire le informazioni sul primo caso di Covid-19 nel Vastese è il direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael. Il manager lo fa nella conferenza stampa, convocata nell'aula consiliare Vennitti dal sindaco, Francesco Menna, cui partecipano anche il direttore del Dipartimento di prevenzione, Giuseppe Torzi, e alla preside del Liceo Mattioli, Maria Grazia Angelini.

"Il docente ha insegnato un solo giorno dopo essere rientrato da un corso di formazione. Ha insegnato solo in tre classi", quindi "non tutta la scuola è sotto sorveglianza santiaria". A sottoporsi ai controlli dovranno essere "coloro che hanno avuto un contatto diretto con questo insegnante, non tutti coloro che lo hanno incontrato. In base alle linee guida, una persona deve essere stata a contatto per almeno un quarto d'ora con la persona risultata positiva al coronavirus".

Per questo, oltre ai docenti della scuola, anche "gli alunni delle tre classi sono in sorveglianza attiva", racconta il dottor Giuseppe Torzi, direttore del Dipartimento di prevenzione della Asl provinciale.

Schael ribadisce che in Abruzzo non esistono focolai del Covid-19: "Sono tutti casi importanti, anche quelli del Molise. L'Abruzzo, in questo momento, non è a rischio: i cinque casi più uno, dove l'uno è questo episodio di Vasto che deve essere ancora confermato dall'Istituto superiore di Sanità, non sono un fenomeno epidemico. In questo momento, è sufficiente la sanificazione".

La preside dell'Itset Palizzi di Vasto segnala "un caso delicato, non sospetto, perché una ragazza che frequenta la nostra scuola è stata a contatto con una signora ricoverata, ma non presenta alcun sintomo, è solo in quarantena. Le sanitarie attuate sono adeguate e, per adesso, sufficienti".

La conferenza stampa:

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE SCHAEL