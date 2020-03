Polo liceale Mattioli, la preside: "Abbiamo preso tutte le precauzioni"

"Abbiamo preso tutte le precauzioni", dice Maria Grazia Angelini, dirigente del Polo liceale Mattioli di Vasto, davanti ai cancelli chiusi della scuola di via San Rocco. Il sindaco, Francesco Menna, ha emanato stanotte un'ordinanza di chiusura del plesso scolastico fino a sabato in via precauzionale per consentire interventi di sanificazione. Quindi resteranno a casa per quattro giorni gli 800 studenti, i professori e il personale amministrativo e ausiliario.

"La chiusura mi è stata comunicata stanotte dalla Asl e dal Comune", dice la preside. "Aspettiamo le indicazioni dell'azienda sanitaria. A scuola abbiamo preso tutte le precauzioni previste dal protocollo ministeriale".