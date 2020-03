Coronavirus, Servizio sanitario della Regione: "Positivo uomo di Vasto, in isolamento al San Pio"

"Un uomo di Vasto, attualmente ricoverato in isolamento all'ospedale San Pio, è risultato positivo al Covid-19 dal test eseguito nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara". Lo comunica il Servizio prevenzione e tutela della salute della Regione Abruzzo.

"Il campione è stato inviato all'Istituto Superiore di Sanità per le controanalisi".

Il sindaco, Francesco Menna, ha chiuso in via precauzionale per quattro giorni il Polo liceale Mattioli.