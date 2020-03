Coronavirus, secondo caso a Vasto: donna positiva al test del tampone

"E' risultata positiva al Covid-19, nel primo test eseguito nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, la sorella del paziente di Vasto ricoverato da ieri sera all'ospedale San Pio e, a sua volta, risultato positivo al virus. Anche la donna è ricoverata in isolamento nel reparto di malattie infettive del nosocomio". Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

Scuole, lezioni a distanza - "I docenti, in queste ore, stanno concependo la teledidattica, ovvero una modalità di arrivo a casa di lezioni affinché gli studenti non perdano pezzi di programma". Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha proposto ai presidi di organizzare lezioni a distanza per evitare che le misure precauzionali di contenimento del Coronavirus incidano sulle attività scolastiche. Oggi pomeriggio, il primo cittadino ha anche incontrato in municipio il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha coordinato il tavolo di confronto sulle linee di intervento sul Covid-19.

"Condivido pienamente - commenta il primo cittadino - la linea del Governo nazionale di creare uniformità tra le Regioni e tra le amministrazioni comunali, di creare un'unica condotta, quindi fa bene il Governo a chiudere le scuole e tutti i luoghi d'incontro fino al 15 di marzo. Questa mattina, adottando la chiusura con ordinanza del sindaco e quindi assumendo la responsabilità della chiusura di tutte le scuole di Vasto fino a domenica siamo andati oltre le normative assumendoci una responsabilità importante, ma è stato giusto per motivi legati alla precauzione, affinché scemasse una situazione di preallerta, affinché si operasse tutti in maniera univoca così come stiamo operando insieme ai presidi e ai docenti che, in queste ore, stanno concependo la teledidattica, ovvero una modalità di arrivo a casa di lezioni affinché gli studenti non perdano pezzi di programma importanti ed è proprio agli studenti che mi rivolgo per dire loro di approfittare di queste giornate trasformandole in momenti di studio, di riflessione, di ascolto delle lezioni, di arricchimento personale e della didattica. La teledidattica servirà a questo".