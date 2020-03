Coronavirus, scuole chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo

"Alla luce degli elementi sin qui acquisiti, tenendo conto che ciascuno sul territorio sta andando per suo conto, abbiamo ritenuto di disporre la sospensione delle attività sino al 15 di questo mese".

Con queste parole, è arrivata poco la conferma del premier Giuseppe Conte, accompagnato dal ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, della chiusura delle scuole e degli atenei fino alla metà di marzo in tutta la Penisola. Tra 15 giorni ci sarà una nuova rivalutazione per capire come procedere ancora.

Dopo il caos del pomeriggio, ora quindi c'è l'ufficialità. Adesso si attendono i dettagli del Decreto per ulteriori e più precise informazioni. Al momento i casi positivi in Italia sono 2706, 297 sono i malati in terapia intensiva, 107 i morti e 276 i guariti.

La diretta del premier Conte e del ministro Azzolina: