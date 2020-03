Coronavirus, a Vasto chiuso per quattro giorni il Polo liceale Mattioli

Quattro giorni di chiusura precauzionale per il Liceo Mattioli di Vasto, dove è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19. La decisione è del sindaco, Francesco Menna, che ha emanato un'ordinanza quale misura di contenimento del rischio di diffusione del coronavirus.

"Nella notte odierna - si legge in una nota del municipio - a seguito della comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl di un caso positivo al Covid-19, una unità di personale del Polo Liceale Raffaele Mattioli, il sindaco ha immediatamente disposto la chiusura del plesso e il divieto di ingresso agli studenti, ai docenti ed al personale scolastico. Durante la chiusura - in vigore da oggi, mercoledì 4, a sabato 7 marzo prossimo - sarà effettuata la sanificazione della struttura, azione necessaria ai sensi delle vigenti disposizioni normative. L'identità del paziente è protetta da privacy".

Secondo il sindaco, "si ravvisa l'opportunità di adottare la misura cautelativa straordinaria di chiusura della struttura scolastica al fine di procedere ai necessari straordinari interventi di sanificazione e ventilazione di tutti i locali della scuola, con particolare riguardo ad aule e spazi ad uso collettivo, strumentazioni tecniche in uso agli studenti ed al personale docente e non docente".

Il primo cittadino ordina la chiusura del plesso di via San Rocco fino al termine della settimana, "salvo eventuali e necessarie proroghe" precisando di aver adottato il provvedimento "in via cautelare e preventiva", che comporta il divieto di accesso alla scuola "a studenti, personale docente e non docente".

"Si invita la cittadinanza - è il messaggio di Menna - a seguire le norme di prevenzione diramate dal Ministero della Salute e di evitare il diffondersi di notizie non ufficiali che servono solo a generare panico. La situazione è sotto stretto controllo ed è scrupolosamente gestita secondo i protocolli attualmente vigenti".

In aggiornamento