Caso di Coronavirus: a Vasto chiuse fino al 7 marzo tutte le scuole

"Sono chiuse a Vasto le scuole di ogni ordine grado".

A darne notizia è il Comune di Vasto. Questa mattina c'era stata una prima ordinanza che chiudeva il Polo Liceale Mattei [LEGGI].

Il sindaco Francesco Menna ordina "la chiusura nelle giornate di mercoledì 4, giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 del mese di marzo 2020, salvo eventuali e necessarie proroghe, di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, compresi gli asili nido privati, a tutela della pubblica e privata incolumità, ancorché in via cautelare e preventiva, al fine di consentire ai soggetti competenti di procedere, negli stessi giorni, con interventi straordinari di sanificazione e ventilazione di tutti i locali ivi compresi, con particolare riguardo ad aule e a spazi ad uso collettivo, strumentazioni tecniche in uso agli studenti ed al personale docente e non docente".

Vi è anche il "divieto di accesso alla strutture, per il predetto arco temporale, a studenti, personale docente e non docente".