Asl: "Trasporto e accoglienza in sicurezza: l’emergenza si affronta così"

"Trasporto e accoglienza in sicurezza all'ospedale di Vasto per un sospetto caso di coronavirus", scrive l'azienda sanitaria sul su profilo Facebook ufficiale, in cui pubblica il video di un paziente, il secondo a Vasto, accompagnato all'ospedale San Pio. L'azienda sanitaria lo fa per rassicurare la popolazione sulla massima sicurezza delle procedure seguite.

"La persona è stata prelevata dal proprio domicilio con ambulanza dotata di equipaggio istruito e attrezzato. Funziona il filtro sul territorio dei casi sospetti di Coronavirus. Bravi i medici di medicina generale e i pediatri che si stanno coordinando in queste ore con il Dipartimento Prevenzione e con gli ospedali della provincia di Chieti. Applicati i protocolli illustrati nella riunione con la Direzione Asl. Si lavora insieme, facendo ognuno la propria parte. L'emergenza si affronta così".